Премьер Ирландии в период пандемии будет работать врачом

Глава правительства Ирландии Лео Варадкар, имеющий базовое медицинское образование, решил работать раз в неделю врачом, чтобы помочь Национальной санитарной службе (HSE) в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщила в воскресенье на своем сайте газета The Irish Times, передает ТАСС.

В конце марта HSE объявило кампанию по набору людей, имеющих медицинскую квалификацию, чтобы обеспечить кадровые резервы в условиях распространяющейся эпидемии коронавируса. К настоящему моменту получено 50 тыс. заявок, уточнило издание, сообщив, что Лео Варадкар также был восстановлен по его просьбе в национальном реестре медработников. "Премьер будет заниматься врачебной практикой раз в неделю в соответствии с имеющейся у него квалификацией", - говорится в публикации.

Свое базовое образование будущий премьер Ирландии получил на медицинском факультете дублинского Тринити колледжа. Диплом врача общей практики (терапевта) был выдан ему в 2010 году, а три года спустя он был исключен из врачебного реестра в связи со сменой деятельности и началом политической карьеры.

Издание напомнило, что Варадкар происходит из семьи медиков. Его отец - врач-терапевт, а мать - медсестра. Две его сестры, а также их мужья тоже работают в медицине.

Первый случай заражения коронавирусом нового вида был выявлен в Ирландии 29 февраля, а первая смерть зафиксирована 11 марта. За минувшее воскресенье было зафиксировано 390 новых случаев заражения и 21 летальный исход. Таким образом, общее число заболевших на территории Ирландии достигло отметки 4994, а число смертей - 158.