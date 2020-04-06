В Германии число зараженных коронавирусом превысило 95 тысяч человек

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Германии достигло 95 391, всего скончались 1434 человека, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.



За последние сутки в стране было выявлено 3677 новых случаев заражения, число скончавшихся составило 92. Наибольшее число случаев заражения зафиксировано в Баварии (24 974), Баден-Вюртемберге (19 395) и Северном Рейне-Вестфалии (19 384). В Берлине зафиксировано 3670 случаев заболевания.



Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 1,13 миллиона случаев заражения, почти 63 тысячи человек скончались.