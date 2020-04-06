https://news.day.az/world/1220397.html В Китае помянули жертв коронавируса - ФОТО
В Китае помянули жертв коронавируса - ФОТО
4 апреля в Китае помянули жертв коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на BBC.
В 10:00 по местному времени люди по всему Китаю 3 минуты стояли неподвижно. Все были в масках. Потом в память об умерших засигналили автомобили, поезда и корабли, а также запустили сигнал воздушной тревоги. По всей стране приспустили флаги.
Потом в память об умерших засигналили автомобили, поезда и корабли, а также запустили сигнал воздушной тревоги. По всей стране приспустили флаги.
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