На фоне пандемии стриминговый сервис от Disney привлек 50 млн абонентов

Количество подписчиков нового стримингового сервиса Disney Plus, с момента запуска пять месяцев назад, перевалило за 50 миллионов, сообщает BBC. В последний раз, когда Disney сообщала статистику в феврале, абонентская база достигла 26,5 миллиона аккаунтов, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

С тех пор показатели почти удвоились, - в том числе, из-за карантинных мер, вызванных пандемией COVID-19, когда сотни миллионов людей по всему миру сидят дома.

Disney Plus, который соперничает с Netflix и Amazon Prime, стал доступен в Великобританию и других частях Европы в прошлом месяце. Качество видео в потоковом сервисе, как и у других компаний, решено было понизить, но на росте пользовательской базы это, похоже, не отразилось негативно.

Все три главных потоковых сервиса сейчас пользуются огромным спросом, так как кинотеатры остаются закрытыми, а люди вынуждены оставаться в домах.

Первоначально компания Disney ставила перед собой цель достигнуть 60 - 90 миллионов абонентов к концу 2024 финансового года. Теперь рост подписчиков Disney Plus идет с опережением.

Редактор BoxOfficeGuru.com Гитеш Пандя считает, что стриминговые сервисы будут продолжать расти и наращивать число подписчиков в течение значительного времени, так как многие потребители сейчас меняют свои привычки и именно потоковое вещание мгновенно стало источником качественных домашних развлечений взамен закрытым кинотеатрам.

На прошлой неделе Disney Plus был запущен в Индии. Оттуда компания получила значительную прибавку к пользовательской базе - около 8 миллионах новых подписчиков. На фоне этих новостей акции Disney выросли на 7%.

Стоит отметить, что Disney сильно пострадала от пандемии. Компания была вынуждена закрыть свои тематические парки по всему миру, а также приостановила производство нового контента и отложила запуски блокбастеров вроде "Мулан" или "Чёрной Вдовы".

Потоковый сервис Disney все еще отстаёт по числу подписчиков от Netflix и Amazon Prime Video. Netflix привлекла почти 9 млн подписчиков в IV квартале 2019 года. В конце прошлого года у неё было более 167 миллионов платных подписчиков во всем мире. Аудитория Amazon в настоящее время насчитывает свыше 150 млн зрителей.

Но Disney Plus пока что демонстрирует намного более высокие темпы роста, чем конкуренты. Во многом это обусловлено высоким качеством контента от известнейших мировых студий - Disney, Pixar, Lucasfilm, Marvel и National Geographic. Эксперты отмечают, что Disney смогла за 5 месяцев достигнуть того, на что у Netflix ушло 7 лет. Впрочем, Netflix можно назвать пионером и первопроходцем в индустрии стриминга. Именно Netflix изменила ландшафт медиаиндустрии и заставила именитых конкурентов последовать ее пути.

Кто победит в этой схватке не так важно - в конечном итоге, от обилия контента потребители только выиграют.