В Грузии после 22 мая вместе с режимом ЧП будет отменен комендантский час

Правительство Грузии решило не продлевать комендантский час, после того как в стране с 22 мая будет отменен режим чрезвычайного положения. Об этом в четверг сообщил премьер-министр страны Георгий Гахария, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Крайне важно постепенно, осторожно и обдуманно возвращаться к привычной жизни как в экономическом плане, так и социальном, поэтому правительство приняло решение, что режим чрезвычайного положения не будет продлен и, соответственно, не будет продлен комендантский час", - отметил Гахария, выступление которого на заседании правительства в прямом эфире транслировал телеканал "Имеди".