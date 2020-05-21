В России выявили 8849 новых случаев COVID-19

В России за минувшие сутки выявили 8849 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает московский оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавиурсом в Telegram-канале, передает Day.Az.

Умерли за прошедшие сутки 127 человек, вылечись 7289.

Общее число выявленных случаев инфицирования составило 317 554. За весь период выздоровел 92 681 пациент, умерли 3099 .