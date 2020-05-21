https://news.day.az/world/1237182.html В России выявили 8849 новых случаев COVID-19
В России выявили 8849 новых случаев COVID-19
В России за минувшие сутки выявили 8849 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает московский оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавиурсом в Telegram-канале, передает Day.Az.
Умерли за прошедшие сутки 127 человек, вылечись 7289.
Общее число выявленных случаев инфицирования составило 317 554. За весь период выздоровел 92 681 пациент, умерли 3099 .
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