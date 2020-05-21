Чемпионат мира по плаванию на короткой воде перенесен на год

Международная федерация плавания приняла решение перенести чемпионат мира на короткой воде, который должен был пройти в Абу-Даби в декабре 2020 года. Причиной переноса стала пандемия коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Как сообщила пресс-служба FINA, чемпионат мира по плаванию на короткой воде пройдет с 13 по 18 декабря 2021 года. Отмечается, что Международная федерация плавания и власти ОАЭ сумели найти компромисс по этому вопросу.

Также стало известно, что 5 июня 2021 года будет организован генеральный конгресс в Дохе, на котором изберут бюро FINA на период с 2021 по 2025 год.