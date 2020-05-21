https://news.day.az/world/1237219.html Чемпионат мира по плаванию на короткой воде перенесен на год
Чемпионат мира по плаванию на короткой воде перенесен на год
Международная федерация плавания приняла решение перенести чемпионат мира на короткой воде, который должен был пройти в Абу-Даби в декабре 2020 года. Причиной переноса стала пандемия коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Как сообщила пресс-служба FINA, чемпионат мира по плаванию на короткой воде пройдет с 13 по 18 декабря 2021 года. Отмечается, что Международная федерация плавания и власти ОАЭ сумели найти компромисс по этому вопросу.
Также стало известно, что 5 июня 2021 года будет организован генеральный конгресс в Дохе, на котором изберут бюро FINA на период с 2021 по 2025 год.
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