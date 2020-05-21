США направят Украине еще $1 млн на борьбу с COVID-19

США направят Украине еще $1 млн на борьбу с коронавирусной инфекцией. Как передает Day.Az, об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на американское посольство в Киеве.

Отмечается, что средства будут выделены через Агентство Соединенных Штатов по международному развитию (USAID).

"Эта помощь, которая будет предоставлена через украинскую неправительственную организацию, будет использована для закупки товаров, связанных с COVID, включая медицинское оборудование и расходные материалы", - говорится в сообщении.

Известно также, что американское правительство уже выделило украинскому государству $15,5 млн на борьбу с COVID-19.