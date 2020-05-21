https://news.day.az/world/1237239.html США направят Украине еще $1 млн на борьбу с COVID-19
США направят Украине еще $1 млн на борьбу с COVID-19
США направят Украине еще $1 млн на борьбу с коронавирусной инфекцией. Как передает Day.Az, об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на американское посольство в Киеве.
Отмечается, что средства будут выделены через Агентство Соединенных Штатов по международному развитию (USAID).
"Эта помощь, которая будет предоставлена через украинскую неправительственную организацию, будет использована для закупки товаров, связанных с COVID, включая медицинское оборудование и расходные материалы", - говорится в сообщении.
Известно также, что американское правительство уже выделило украинскому государству $15,5 млн на борьбу с COVID-19.
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