В ООН обеспокоены в связи с эрозией режима контроля за вооружениями

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что в организации обеспокоены изменениями в режиме по контролю за вооружениями.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Он отметил, что такой режим является выгодным для всего международного сообщества.

По его словам, прекращение Договора по открытому небу между в связи в выходом из него США может привести к дестабилизации ситуации из-за отсутствия заменяющего альтернативного соглашения.

"Мы вновь выражаем нашу озабоченность в связи с эрозией режима контроля за вооружениями между США и Россией", - добавил Дюжаррик.

Он также считает, что прекращение функционирования соглашения может привести к началу гонки вооружений.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и начал действовать с 2002 года. Он позволяет странам-участницам (34 государства) открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.