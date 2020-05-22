В штате Нью-Йорк снизилась смертность из-за коронавируса

Смертность из-за вызываемого коронавирусом заболевания в штате Нью-Йорк за сутки снизилась, сократилось и число новых случаев заражения.

Об этом заявил в четверг губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо на пресс-конференции в Олбани (штат Нью-Йорк), трансляцию которой вел нью-йоркский телеканал NY1, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Число случаев смерти от коронавируса за сутки сократилось со 112 до 105, - отметил он. - Ситуация несколько изменилась к лучшему, но все равно это чудовищно высокое число". "Число новых случаев заражения коронавирусом сократилось до 246, и это действительно хорошая новость", - продолжал он.

"В целом время с 20 марта по 20 мая войдет в историю как крайне болезненный для нас период, который мы преодолели, - добавил губернатор. - Мы оставили его позади, мы преодолели перевал - и в буквальном, и в переносном смысле".

Затронув вопрос о сроках начала нового учебного года в школах штата, он подчеркнул, что "пока слишком рано говорить о конкретных сроках". Прежде чем принимать это решение, добавил он, необходимо подождать, как будет развиваться ситуация с созданием вакцины от коронавируса.

Губернатор рекомендовал жителям штата серьезно относиться к усилиям по отслеживанию контактов лиц, у которых выявлен коронавирус. "Те, кто занимается таким отслеживанием, могут позвонить кому-то по телефону и спросить, была ли встреча с определенным человеком, - пояснил губернатор. - Если у этого человека выявлен коронавирус, то инфекция может быть и у вас и вы захотите сдать тест. Такие звонки не следует игнорировать, это не мошенничество, это забота о вашем здоровье".