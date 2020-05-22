Власти Британии обяжут прибывших из-за рубежа самоизолироваться на две недели

Британские власти разработали правила, в соответствии с которыми все прибывающие в Великобританию из-за рубежа обязаны будут самоизолироваться на две недели. Они вступят в силу в июне, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В соответствии с планами, направленными на защиту населения от коронавируса, всем приезжающим будет предложено заполнить форму с контактной информацией, в том числе адресом, где они остановятся. В противном случае их размещение будет принудительным. Работники здравоохранения смогут проводить выборочные проверки по указанным адресам, и нарушители режима подвергнутся штрафу в размере £1 тыс. ($1,2 тыс.).

Правила не будут распространяться на граждан, проживающих на территориях, входящих в Единое иммиграционное пространство (Соединенное Королевство, Нормандские острова и остров Мэн, Ирландия).

"Мы хотим удержать число инфицированных на низком уровне", - заявил министр по делам Северной Ирландии Брэндон Льюис. Будет уместным, по его словам, сказать: "Если вы приезжаете в Великобританию, мы должны защитить ваше собственное здоровье и здоровье людей в Великобритании". "И самый лучший способ сделать это - гарантировать, что люди станут соблюдать этот карантинный период, что у них нет симптомов и что они не станут переносчиками вируса", - отметил министр. Он подтвердил, что карантин будет длиться 14 дней.

По последней информации Минздрава, число выявленных случаев заражения новым коронавирусом в Великобритании приблизилось к 251 тыс., а количество летальных исходов превысило 36 тыс. За сутки было зарегистрировано 338 новых смертей среди инфицированных.