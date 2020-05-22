Стало известно о тяжелом состоянии Кадырова

Глава Чечни Рамзан Кадыров, который, по неофициальной информации, госпитализирован с поражением легких и подозрением на коронавирус, находится в тяжелом состоянии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом стало известно изданию Baza.

По данным источников, врачи считают, что Кадыров заразился около двух-трех недель назад. Спустя неделю после инфицирования он стал чувствовать себя "сильно хуже, чем обычно", однако списывал недомогание на ОРВИ, пишет издание. Сейчас он якобы находится в одной из московских больниц с поражением легких.

О госпитализации Кадырова в Москве вечером 21 мая сообщили источники агентств ТАСС и "Интерфакс". Baza написала, что у него диагностировано поражение легких и подозревается коронавирусная инфекция. В пресс-службе главы Чечни до сих пор не давали официальных комментариев на тему его здоровья.

Коронавирусной инфекцией ранее переболели ряд высокопоставленных чиновников и политиков, в том числе премьер-министр Михаил Мишустин, несколько федеральных министров, губернаторов и депутатов Госдумы, а также пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, который продолжает лечиться.