Власти Китая за сутки впервые не выявили новых случаев заражения коронавирусом

Китайские власти за прошедшие сутки впервые с января не выявили в материковой части страны ни одного случая заражения коронавирусом, летальных исходов тоже не зафиксировано. Об этом сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, в медицинских учреждениях Китая еще находятся 79 пациентов с вирусом (за минувший день выздоровели трое), только у девяти из них вызываемое коронавирусом заболевание протекает в тяжелой форме. Число инфицированных, прибывших из-за рубежа, за все время составило 1 711, из них 1 670 уже выздоровели. Количество заразившихся коронавирусом, приезжающих из других стран, в последнее время незначительно, так как граница почти полностью закрыта для иностранцев, однако сохранены несколько международных авиарейсов, которыми и могут воспользоваться китайские граждане.

Согласно статистике, в материковой части КНР вылечились 94,3% заразившихся. Число инфицированных с декабря 2019 года превысило 82,9 тыс. С 15 апреля в стране официально не было летальных исходов (за исключением случаев, добавленных в результате корректировки статистики), показатель смертности составляет 5,58% (умерли свыше 4,6 тыс. человек).

В континентальном Китае не осталось регионов, где число заразившихся превышает 30. Первое место по количеству инфицированных занимает провинция Цзилинь, там лечение проходят 24 человека. На территории 19 из 31 административной единицы инфицированных нет совсем, в остальных - от одного до примерно 20.

Китайские власти не включают в общую статистику и упоминают в отдельной графе носителей вируса без симптомов, которых в КНР насчитывается 370. Примерно 75% инфицированных, относящихся к этой категории и находящихся под постоянным наблюдением врачей, выявлены в центральной провинции Хубэй, где более четырех месяцев назад возник первый очаг пандемии.

Правительство Китая обеспечивает карантинный режим примерно для 5 тыс. лиц, имевших тесный контакт с инфицированными. Уровень реагирования на риск распространения коронавируса на большей части территории страны постоянно понижается, хотя повсеместно и сохраняются правила эпидемиологической безопасности, регламентирующие поведение в общественных местах. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 5,1 млн человек, свыше 327 тыс. умерли.