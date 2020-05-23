В США на людях массово испытают вакцины от коронавируса

В США проведут масштабное тестирование потенциальных вакцин от короновируса, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Эксперимент позволит сократить 10 лет разработки и тестирования вакцины до месяцев. Чтобы достичь этого, ведущие производители вакцин согласились обмениваться данными и разрешать конкурентам использовать результаты своих клинических испытаний, если их собственный препарат окажется неудачным, утверждают ученые.

Все препараты, которые признают безопасными, протестируют 20-30 тысяч человек. Начало масштабных испытаний намечено на июль. По словам директора Национального института здоровья Фрэнсиса Колинза, в исследованиях могут участвовать от 100 до 150 тысяч человек.