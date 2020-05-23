Как хоронят жертв коронавируса в Бразилии

В Бразилии, как и во многих других странах, церемония погребения умерших от COVID-19 проходит с соблюдением мер предосторожности, передает Day.Az со ссылкой на Независимую газету.

Напомним, что число заразившихся COVID-19 в Бразилии превысило 322 тыс. человек.



