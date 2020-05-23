https://news.day.az/world/1237911.html Как хоронят жертв коронавируса в Бразилии - ФОТО
Как хоронят жертв коронавируса в Бразилии - ФОТО
В Бразилии, как и во многих других странах, церемония погребения умерших от COVID-19 проходит с соблюдением мер предосторожности, передает Day.Az со ссылкой на Независимую газету.
Напомним, что число заразившихся COVID-19 в Бразилии превысило 322 тыс. человек.
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