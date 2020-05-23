Власти США разрешат некоторым зарубежным профессиональным спортсменам въехать в страну

Министерство внутренней безопасности США позволит отдельным зарубежным профессиональным спортсменам посещать страну, даже если до этого на них распространялись введенные в связи с пандемией коронавируса въездные ограничения. Об этом сообщается в распространенном заявлении ведомства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В рамках поддержки [проводимого] администрацией [президента США Дональда] Трампа возобновления работы экономики исполняющий обязанности министра внутренней безопасности США Чед Вулф подписал указ, освобождающий некоторых иностранных профессиональных спортсменов, которые участвуют в профессиональных спортивных соревнованиях, организуемых определенными лигами, вместе с их основным персоналом и членами семей от [обязанности выполнять] постановления, запрещающего их въезд в США", - говорится в документе. Теперь министерству предстоит совместно со спортивными объединениями определить, кого именно коснется послабление.

Вулф подчеркнул, что проведение спортивных состязаний оказывает положительное влияние не только на экономику страны, но и на настрой граждан, укрепляя чувство национального единства.

Трамп 13 марта ограничил въезд в страну лиц, побывавших в последнее время в государствах Шенгенской зоны. Позднее он распространил этот запрет на Ирландию и Великобританию. Ранее аналогичные меры вводились в отношении Китая и Ирана. Они, однако, распространяются только на иностранцев. Американские граждане, возвращающиеся из этих стран, могут въехать в США, но должны пройти медицинский осмотр.

20 марта глава государства объявил, что Соединенные Штаты временно вводят ограничения на пересечение границ с Мексикой и Канадой. По словам Трампа, временный запрет вводится на "все поездки, которые не являются необходимыми".

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировали свыше 1,6 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 95,9 тыс. человек.