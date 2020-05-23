В Испании объявят траур по жертвам пандемии

Правительство Испании объявит в стране 10-дневный национальный траур по жертвам пандемии коронавируса. Об этом заявил в субботу премьер-министр королевства Педро Санчес, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Со вторника правительство одобрит объявление официального траура на территории всей Испании в память о жертвах [пандемии], - уточнил он. - Траур будет длиться 10 дней, это самый продолжительный официальный траур в нашей демократической истории".

"Что касается [очередного] продления режима повышенной готовности (пока продлен до 7 июня - прим. ТАСС), мы изучаем новое продление, потому что это наша обязанность, - подчеркнул Санчес. - Я не хочу сказать, что мы примем это решение [о пролонгации]".

С начала распространения инфекции в Испании было выявлено 234,8 тыс. заболевших, 28 628 пациентов умерли. В середине марта в стране был введен режим повышенной готовности для сдерживания распространения заболевания. Это позволило ограничить передвижение жителей по всей стране. Поскольку уровень распространения коронавируса в Испании снижается, власти королевства постепенно смягчают ограничительные меры.