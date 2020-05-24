https://news.day.az/world/1238168.html В Москве выявили рекордно низкое с 29 апреля количество случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили рекордно низкое с 29 апреля количество случаев заражения коронавирусом
Новые 2 516 случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Москве, всего в столице 163 913 заразившихся.
Прирост стал рекордно низким с 29 апреля, сообщили журналистам в воскресенье в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Суточный рост в столице составил 1,6%, днем ранее - 2%.
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