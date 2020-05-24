В Москве выявили рекордно низкое с 29 апреля количество случаев заражения коронавирусом

Новые 2 516 случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Москве, всего в столице 163 913 заразившихся.

Прирост стал рекордно низким с 29 апреля, сообщили журналистам в воскресенье в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Суточный рост в столице составил 1,6%, днем ранее - 2%.