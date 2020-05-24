Испанцы выстроились в километровые очереди за бесплатной едой

В Испании правительство решило помочь людям, потерявшим работу во время пандемии коронавируса. Власти собираются принять закон о минимальном прожиточном доходе, который гарантирует пособия наиболее пострадавшим слоям населения. Пока же люди получают помощь от благотворительных организаций. Одна из них организовала выдачу бесплатной еды в одном из районов испанской столицы, передает Day.Az со ссылкой на news.ru.

Очередь тянется на несколько сотен метров. Среди тех, кто не может позволить себе купить еду, семьи с детьми, студенты и те, кто оказался лишен каких-либо источников дохода. Волонтеры раздают готовые наборы - всё уже расфасовано по коробкам: рис, ветчина, соки, фрукты, яйца, хлеб.

"Я недалеко живу. Как-то проходила мимо, увидела эту очередь. Я была в шоке, когда узнала, что это очередь за едой. Даже во время экономического кризиса [2008-2014] такого не было. Это страшно. Я не верю, что это в Испании происходит, в Мадриде", - рассказывает доброволец Пилар, распаковывая продукты.

Молодой человек по имени Дамбар, стоящий в очереди, потерял работу в феврале, до эпидемии он трудился строителем, ремонтировал квартиры и офисы.

"Я никогда в жизни ничего ни у кого не просил. Не мог представить, что буду стоять в очереди за бесплатными продуктами. Сегодня первый раз пришёл. У меня больше совсем нет денег", - сказал он, отметив, что на его обеспечении также жена и грудной ребенок.

Конрадо Хименес, глава фонда Madrina, который оказывает помощь беременным и семьям с детьми, рассказывает, что так, как сейчас, фонд не работал никогда. Ежедневно, по его словам, ему звонят тысячи человек.