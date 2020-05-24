Власти Японии отменят режим ЧС в стране

Правительство Японии во главе с премьер-министром Синдзо Абэ приняло решение 25 мая снять введенный из-за коронавируса режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в оставшихся пяти областях страны, включая Токио. Об этом в воскресенье сообщило японское общественное телевидение, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, соответствующую рекомендацию намеревается дать правительству специальная экспертная комиссия, на основе оценок которой ранее власти уже досрочно снимали режим ЧС в разных областях страны. Сейчас данный режим все еще действует в Токио, соседних с ним префектурах Канагава, Сайтама и Тиба, а также в самой северной префектуре Хоккайдо. Таким образом, режим ЧС, действовавший в Японии с начала апреля, будет полностью отменен уже с понедельника. Абэ ранее также давал понять, что режим может быть полностью снят 25 мая.

В то же время на этой неделе администрация японской столицы представила дорожную карту, предполагающую постепенное снятие ограничительных мер после отмены режима чрезвычайной ситуации. Документ основан на пяти принципах, включающих в себя самодисциплину жителей во время действия режима ЧС, готовность ко второй волне распространения инфекции, создание общества, в котором укоренилось понятие так называемой новой повседневности. Оно подразумевает стремление людей минимизировать риски заражения за счет внимания к гигиене, социальной дистанции и так далее.

Согласно опубликованной дорожной карте, после отмены режима ЧС власти Токио намерены возобновить работу школ, музеев, увеличить разрешенные часы работы баров и ресторанов. Сейчас таким заведениям предписано закрываться в 20:00, однако уже на первом этапе им будет разрешено работать до 22:00. Дальнейшее смягчение ограничительных мер подразумевает возобновление работы детских садов, театров, площадок для проведения мероприятий, но с поправкой на то, что в них могут участвовать не более 100 человек.

Последний этап включает в себя открытие кинотеатров, игровых и развлекательных центров, залов игровых автоматов, продление часов работы ресторанов и питейных заведений до полуночи. Однако он не подразумевает возобновление работы ночных клубов и караоке. Решение по этим объектам будет приниматься отдельно.

Ситуация в стране

8 апреля в Токио и прилегающих к нему префектурах Канагава, Сайтама и Тиба, в префектурах Осака и Хёго на юго-западе главного японского острова Хонсю и в префектуре Фукуока на острове Кюсю был введен режим ЧС, объявленный премьер-министром. 16 апреля глава правительства расширил его на всю территорию страны, позднее режим был продлен до 31 мая.

Тем не менее, не дожидаясь этого срока, правительство на прошлой неделе объявило о досрочном снятии режима почти по всей стране - в 39 из 47 префектур. В четверг власти приняли решение об отмене режима ЧС в Киото, Осаке и Хёго. В префектурах Токио, Канагава, Сайтама, Тиба и в северной Хоккайдо в настоящее время продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации.

Согласно последним данным, общее число заразившихся коронавирусом на территории Японии, включая пассажиров и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, превышает 17,2 тыс., умерли более 800 человек. Свыше 13 тыс. человек выздоровели.