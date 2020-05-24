Скандал вокруг советника британского премьера вызвал раскол в правящей партии

Скандал, разгорающийся в Великобритании вокруг главного советника премьер-министра страны Бориса Джонсона, вызвал раскол внутри правящей Консервативной партии. Как сообщает в воскресенье газета The Daily Telegraph, все больше рядовых тори призывают отправить в отставку Доминика Каммингса, которого газеты обвинили в нарушении карантина, однако члены кабмина защищают ближайшего советника премьера, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Для правительства Бориса [Джонсона] недопустимо терять так много политического капитала [в попытке не допустить отставки Каммингса]", - написал в воскресенье в Twitter парламентарий-консерватор Стив Бейкер, считающий, что советник должен покинуть свой пост. С ним согласны многие другие члены партии, в том числе разделяющие политические взгляды Каммингса. Они указывают на то, что и кабинет Джонсона, и партия в целом несут репутационные потери из-за скандала, а Каммингс не может сохранять высокий пост, показав, что не считает для себя обязательным соблюдать закон.

В то же время канцелярия премьер-министра на Даунинг-стрит, 10, а также целый ряд членов кабмина, включая министра иностранных дел Доминика Рааба, главу Минфина Риши Сунака, руководителя Минздрава Мэтта Хэнкока и министра транспорта Гранта Шэппса, выступили с заявлениями о том, что действия советника премьера были необходимы и продиктованы заботой о семье, а поэтому не могут считаться нарушением карантина. По словам Шэппса, давшего в воскресенье утром интервью в эфире первого телеканала Би-би-си, ближайший соратник Джонсона в отставку отправлен не будет. Пользуясь разладом внутри правящей партии, парламентская оппозиция на волне общественного негодования потребовала незамедлительно провести расследование в связи с прозвучавшими в адрес Каммингса обвинениями.

Как сообщили в пятницу вечером британские СМИ и впоследствии подтвердили на Даунинг-стрит, Каммингс отправился из Лондона за 400 км в город Дарем на северо-востоке Англии, где живут его престарелые родители, когда в стране уже действовал карантин, запрещающий людям покидать дома и предпринимать любые поездки без крайней необходимости. Пребывание советника главы правительства в Дареме совпало по времени с периодом, когда он должен был находиться в самоизоляции с симптомами заболевания, вызываемого коронавирусом, однако пока неясно, когда именно он поехал в Дарем - до или после того, как почувствовал симптомы вызываемого коронавирусом заболевания. В премьерской канцелярии действия Каммингса объяснили тем, что он уехал к родственникам, чтобы обеспечить уход за своим пятилетним сыном в ситуации, когда и сам советник премьера, и его жена подхватили инфекцию. При этом впоследствии в СМИ появились сообщения о том, что Каммингс нарушил карантин еще несколько раз, однако эту информацию члены кабмина опровергли.