В Беларуси почти 1000 новых случаев COVID-19

В Беларуси за последние сутки выявлено 954 новых случая коронавируса. В то же время зафиксировали пять новых смертей, сообщает пресс-служба Минздрава страны.

Всего в Беларуси, согласно официальной статистике, 36 198 заболевших и 199 умерших, передает Day.Az.

По данным Минздрава, на 24 мая выздоровели и выписаны 14 155 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Это на 627 превышает показатель субботы.