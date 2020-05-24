Перестрелка на оживленной улице в Москве, есть раненый

На юге Москвы в жилом комплексе "Ясный" произошла перестрелка, некоторые ее участники скрылись.

Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"На территории "Ясного" неизвестные открыли друг по другу стрельбу из огнестрельного оружия", - заявил источник.

По его словам, один человек получил ранения в результате перестрелки. По предварительной информации, ранения в результате перестрелки получил один человек. Ему оказывается медицинская помощь. Полицейские задержали трех человек после перестрелки на автостоянке на Каширском шоссе в Москве.

"В настоящее время <...> задержаны три человека. Выясняются все обстоятельства произошедшего", - сказал собеседник ТАСС.

Ранее сообщалось о задержании одного человека и его допросе полицией. Утанавливалось, причастен ли он к происшествию у ЖК "Ясный".

В полиции подтвердили задержание троих предполагаемых участников перестрелки на юге Москвы. "В настоящее время задержаны трое подозреваемых", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Несколько участников перестрелки, по имеющимся данным, приехали из Оренбурга. Правоохранители нашли их машину Toyota, которая имеет номера Оренбургской области. В конфликте участвовали не менее восьми человек. По предварительным данным, они стреляли друг в друга из травматических пистолетов и, предположительно, из охотничьих ружей "Сайга" и "Вепрь".

Погибших в результате произошедшего нет.