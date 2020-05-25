На планете заражены COVID-19 уже более 5,2 млн человек

За последние сутки в мире зафиксировали еще 101,5 тыс. случаев заражения коронавирусом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Росбалт, такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Общее количество инфицированных сейчас составляет свыше 5,2 млн. Больше всего заболевших - в Северной и Южной Америке (более 2,3 млн), на втором месте Европа (более 2 млн). Скончались, по официальным данным властей разных стран, 337 тыс. 687 человек.