Число заразившихся COVID-19 в России превысило 350 тысяч

За последние сутки в России коронавирусом (COVID-19) заразились еще 8 946 человек.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на оперативный штаб РФ, число заразившихся COVID-19 в России достигло 353 427.

За последние сутки от коронавируса умерли 92 человека. Число умерших от коронавируса достигло 3 633. Вылечились 118 798 человек.