https://news.day.az/world/1238365.html Число заразившихся COVID-19 в России превысило 350 тысяч
Число заразившихся COVID-19 в России превысило 350 тысяч
За последние сутки в России коронавирусом (COVID-19) заразились еще 8 946 человек.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на оперативный штаб РФ, число заразившихся COVID-19 в России достигло 353 427.
За последние сутки от коронавируса умерли 92 человека. Число умерших от коронавируса достигло 3 633. Вылечились 118 798 человек.
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