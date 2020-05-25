В Вене провели первую в Европе пересадку легких больному коронавирусом

В Венском медицинском университете провели первую в Европе трансплантацию легких пациенту с коронавирусом, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Операция была сделана 45-летней австрийке с острой легочной недостаточностью, из-за чего месяц до операции ее дыхание могли поддерживать только с помощью циркуляционного насоса.

Врачи приняли решение о пересадке легких после того, как стало ясно, что легкое не спасти.

Руководитель университетской клиники хирургии Вальтер Клепетко рассказал, что в настоящее время пациентка находится "в отличном состоянии", однако, когда женщину выпишут из медучреждения, пока неизвестно.

Отмечается, что у больной не было сопутствующих заболеваний, и до заражения COVID-19 она не имела никаких проблем со здоровьем, что, по мнению врачей, способствовало успешному исходу операции.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.