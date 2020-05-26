В Австралии проходят испытания на людях американской вакцины

В Австралии начали испытывать на людях новую вакцину от коронавируса, которую произвела американская фармацевтическая компания Novavax. Об этом во вторник, 26 мая, сообщает телеканал ABC News, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"Американская биотехнологическая компания Novavax объявила о начале испытаний вакцины против коронавируса на людях в Австралии, планируя выпустить препарат, прошедший все проверки, в этом году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что компания уже начала первую фазу испытаний, привлекая 131 добровольца в городах Мельбурн и Брисбен.

Ученые хотят проверить безопасность вакцины NVX-CoV2373, для чего будут определять ее эффективность на ранних стадиях. Результаты первой стадии ожидаются в июле.

Испытания уже были проведены на животных. При этом установлено, что препарат является эффективным против COVID-19 при введении небольших доз. В случае его утверждения Novavax может изготовить не менее 100 млн доз уже в этом году и 1,5 млрд - в следующем.