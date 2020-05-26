https://news.day.az/world/1238661.html Владимир Путин назвал дату Парада Победы
Владимир Путин назвал дату Парада Победы
Парад Победы в Москве пройдет 24 июня.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил президент России Владимир Путин. Он также предложил провести марш "Бессмертного полка" 26 июля в день ВМФ.
В.Путин приказал исключить любые риски для здоровья участников парада Победы в Москве и других городах.
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