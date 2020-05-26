Владимир Путин назвал дату Парада Победы

Парад Победы в Москве пройдет 24 июня.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил президент России Владимир Путин. Он также предложил провести марш "Бессмертного полка" 26 июля в день ВМФ.

В.Путин приказал исключить любые риски для здоровья участников парада Победы в Москве и других городах.