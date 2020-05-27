Трамп сделает заявление о возможных санкциях против Китая

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что он намерен в ближайшие дни сделать заявление, касающееся возможных мер в отношении Китая в связи с ситуацией в Гонконге.

"Мы делаем кое-что сейчас, думаю, вам это покажется очень интересным, но я не буду говорить об этом сегодня, я буду говорить об этом через пару дней", - сказал Трамп журналистам в Розовом саду Белого дома, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Позднее его попросили уточнить, включают ли эти меры санкции в отношении Пекина. "Нет, это что-то, о чем вы услышите до конца недели. Это [будет что-то] мощное", - ответил глава вашингтонской администрации.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что, по-видимому, китайская сторона с помощью закона, касающегося национальной безопасности, "по сути, собирается захватить Гонконг". По его словам, в случае такого развития событий госсекретарь США Майкл Помпео, вероятно, не сможет подтвердить, что Гонконг сохраняет значительную степень автономии, и, если это произойдет, последуют санкции в отношении Гонконга и Китая.