Французские власти спасут национальный автопром. Во вторник президент Эммануэль Макрон заявил о планах выделить 8 млрд евро на поддержку отрасли, несущей огромные потери на фоне эпидемии коронавируса. Париж предлагает делать ставку на электромобили, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

"Франция должна стать европейским лидером по производству экологически чистых машин, - заявил президент. - В ближайшие пять лет мы рассчитываем увеличить количество выпускаемых электромобилей, подзаряжаемых гибридов, гибридных моделей до миллиона в год. Параллельно мы укрепим позиции национального автопрома".

Субсидии для покупателей, долгосрочные инвестиции в развитие инновационных технологий при разработке, в том числе, аккумуляторных батарей для электромобилей - все это тоже часть правительственного плана.

"Мы намерены предложить покупателям и производителям "экобонусы": до 7 тысяч евро для физических лиц, приобретающих электрокары, до 5 тысяч - для предприятий и представителей местных властей, а также до 2 тысяч - при выборе подзаряжаемых гибридных автомобилей. До сих пор программа субсидирования на них вообще не распространялась", - отметил Макрон.

По его словам, в связи с ограничительными мерами, принятыми в стране на фоне пандемии, продажи в секторе упали на 80%, по сравнению с периодом до карантина.

Как ожидается, в среду компании Renault и Nissan сделают совместное заявление о будущем своего альянса. По некоторым данным, в рамках плана по снижению расходов на 2 млрд евро французская компания может закрыть несколько заводов, и тысячи людей лишатся рабочих мест.

"Годами европейские автопроизводители анонсировали переход на электромобили. Заставит ли их пандемия приступить к реализации задуманного? Сперва компаниям Франции и в целом Европы предстоит преодолеть кризис на фоне резкого падения продаж", - передает из Парижа Сирил Фурнерис, корреспондент Euronews.