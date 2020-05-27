В ЕС тестируют платформу помощи на дому

Благодаря новому мобильному приложению решение вопросов, связанных с охраной здоровья, теперь требует лишь одного клика.

Новинка разработана в рамках проекта Good Support Programme, патронируемого Европейской политикой сплочения. Приложение тестируют в Польше с тем, чтобы затем распространить на всей территории ЕС, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

В польском городе Валч на северо-западе страны, как и везде в мире, адаптация к условиям санитарного кризиса идет полным ходом. В городе обязательно носить маску в общественных местах. Но как быть, если человек не может выйти из дома, чтобы купить средство защиты?

Ирена наряду с другими пожилыми горожанами тестирует приложение. Оно позволяет быстро заказать на дом продукты, лекарства, маски. Ирена Перковская, пенсионерка: "Такая опция очень важна, особенно для пожилых людей. Прежде всего потому, что они боятся выходить на улицу из-за панических настроений, царящих в обществе. И потом, им страшно заразиться".

В прошлом году Good Support Programme стала финалистом конкурса Regiostars, который организует Еврокомиссия. Бюджет программы превышает 2 миллиона евро, 84% финансируется по линии Европейской политики сплочения.