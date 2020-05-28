https://news.day.az/world/1239039.html В Армении за сутки зафиксировано рекордное количество инфицированных COVID-19
В Армении за сутки зафиксировано рекордное количество инфицированных COVID-19
В Армении зафиксировано 442 новых инфицированных коронавирусом за сутки.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, в стране за сутки скончались 15 человек с коронавирусом, что является абсолютным рекордным показателем.
Таким образом, общее количество зараженных COVID-19 составило 8216 человек.
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