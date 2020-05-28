В Иране за прошедшие сутки от коронавируса умерли 63 человека

В Иране за прошедшие сутки от коронавируса (COVID-19) умерли 63 человека.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщило Министерство здравоохранения Ирана.

Сообщается, что общее число умерших от коронавируса в Иране достигло 7627 человек. За прошедшие сутки в стране было выявлено 2258 случаев инфицирования коронавирусом, общее число инфицированных COVID-19 достигло 143 849.

На сегодняшний день от коронавируса вылечились 112 988 человек.

В настоящее время из больных, являющихся носителями вируса, состояние 2543 человек оценивается как тяжелое или средней степени тяжести.