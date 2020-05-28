https://news.day.az/world/1239143.html В Иране за прошедшие сутки от коронавируса умерли 63 человека
В Иране за прошедшие сутки от коронавируса умерли 63 человека
В Иране за прошедшие сутки от коронавируса (COVID-19) умерли 63 человека.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщило Министерство здравоохранения Ирана.
Сообщается, что общее число умерших от коронавируса в Иране достигло 7627 человек. За прошедшие сутки в стране было выявлено 2258 случаев инфицирования коронавирусом, общее число инфицированных COVID-19 достигло 143 849.
На сегодняшний день от коронавируса вылечились 112 988 человек.
В настоящее время из больных, являющихся носителями вируса, состояние 2543 человек оценивается как тяжелое или средней степени тяжести.
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