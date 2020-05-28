Kuwait Airways намерена сократить четверть всей рабочей силы компании

Государственная авиакомпания Кувейта Kuwait Airways планирует уволить 1,5 тысячи сотрудников - 25% от всей рабочей силы - из-за воздействия на бизнес новой пандемии коронавируса, сообщил источник, передает Reuters.

Авиакомпания уволит только иностранных сотрудников, сообщила кувейтская газета Al-Qabas со ссылкой на источник в компании, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Кувейтцы, лица, состоящие в браке с кувейтцами, и те, кто имеет гражданство других арабских государств Персидского залива, не пострадают от сокращения рабочих мест, пишет газета.

Пресс-секретарь авиакомпании не предоставил комментариев по данной теме.