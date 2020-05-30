В Миннеаполисе объявили комендантский час на фоне протестов

Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей объявил режим комендантского часа. Об этом сообщает CBS.

Соответствующее решение было принято на фоне протестов в городе, которые идут из-за убийства афроамериканца Джорджа Флойда сотрудником полиции.

Комендантский час начинает действовать с 20.00 до 06.00 с вечера пятницы, 29 мая, и в течение всех выходных.

Ранее стало известно, что в штате Миннесота начались массовые беспорядки из-за убийства полицейским че