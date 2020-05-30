В Детройте погиб один человек во время протестов

В американском городе Детройт один человек погиб, больше 40 задержаны при протестах после убийства полицейскими афроамериканца в Миннеаполисе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает газета Detroit News.

По его словам, один человек погиб, когда неизвестный открыл огонь из автомобиля среди толпы людей.

На данный момент полиция не установили личность стрелявшего, однако Крейг заявляет, что он не был сотрудником правоохранительных органов.

Ранее в штате Миннесота, а затем и в других штатах начались массовые беспорядки из-за убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.