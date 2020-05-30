На пляже в США заметили «восстание» моллюсков - ВИДЕО
Жители Флориды в США стали свидетелями того, как сотни двустворчатых моллюсков внезапно "восстали" из песка.
Ролик был снят в городе Дейтона-Бич к северу от Орландо, передает Day.Az со ссылкой на mail.ru.
"Такое видишь один раз в жизни! Удивительно и даже страшно", - пишут комментаторы. "Может кто-нибудь объяснить, что здесь происходит?".
Моллюски на видео принадлежат к виду Donax variabilis. Это типичные обитатели песчаных пляжей Флориды. Обычно они "прячутся" в зоне, которую постоянно омывают волны.
Такие моллюски - важный источник пищи для птиц, крабов и рыбы. Они также очень чувствительны к загрязнению и первыми предупреждают биологов о том, насколько чиста окружающая среда.
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