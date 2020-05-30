На пляже в США заметили «восстание» моллюсков

Жители Флориды в США стали свидетелями того, как сотни двустворчатых моллюсков внезапно "восстали" из песка.

Ролик был снят в городе Дейтона-Бич к северу от Орландо, передает Day.Az со ссылкой на mail.ru.

"Такое видишь один раз в жизни! Удивительно и даже страшно", - пишут комментаторы. "Может кто-нибудь объяснить, что здесь происходит?".

Моллюски на видео принадлежат к виду Donax variabilis. Это типичные обитатели песчаных пляжей Флориды. Обычно они "прячутся" в зоне, которую постоянно омывают волны.

Такие моллюски - важный источник пищи для птиц, крабов и рыбы. Они также очень чувствительны к загрязнению и первыми предупреждают биологов о том, насколько чиста окружающая среда.