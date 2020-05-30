Во Франции после карантина открылись парки и парижский универмаг

Все парки и скверы Франции возобновили свою работу в субботу после почти трех месяцев карантина. Разрешение на снятие соответствующего запрета дал в четверг префектам и мэрам страны премьер-министр Эдуар Филипп в рамках второй фазы плана выхода из карантина. Также в Париже первых посетителей принял универмаг Galeries Lafayette, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Мэр Парижа Анн Идальго в субботу приняла участие в церемонии открытия парка Тампль, расположенного в центральной части города. Мэр еще на начальном этапе снятия карантина добивалась от центральных властей разрешения открыть парки, однако каждый раз получала отказ. Ее инициатива была широко поддержана жителями города. В ближайшее время им предстоит голосовать на муниципальных выборах, лидером которых в столице, по результатам первого тура, стала именно Идальго.

Открывая парки, мэр подчеркнула, что это "очень важное событие в жизни города", так как население получает возможность отдохнуть в лучших условиях после утомительной самоизоляции. "Парки и зеленые насаждения составляют 8% территории города", - напомнила она.

Обширный парижский парк Бютт Шомон, расположенный на севере города на площади в 24 га, любители бега и пеших прогулок посетили в первые минуты его открытия. Также в парк пришли родители с детьми. Отдыху способствует благоприятная погода - днем ожидается более 26 градусов Цельсия.

Парк Бютт Шомон, созданный в 1864 году по указанию императора Наполеона Третьего, располагает 12 га лужаек, 6 га зеленых насаждений и 8 км прогулочных дорожек. Любимые места отдыха парижан находятся рядом с центральным озером, а также на высоких зеленых холмах вокруг него.

Меры защиты

Несмотря на снятие ряда запретов, установленные в стране и столице меры предосторожности остаются при этом в силе. Как напомнила в субботу Анн Идальго, столица Франции "по прежнему пребывает в "оранжевой" зоне распространения эпидемии". Мэр настоятельно рекомендовала парижанам надевать защитные маски, выходя из дома. По указанию мэрии у входов во все парки установлены стенды с дезинфицирующим гелем для рук. Посетителей парка призывают соблюдать необходимую социальную дистанцию.

Универмаг открывает двери

В субботу в Париже на бульваре Осман возобновил работу популярный у туристов, универсам Galeries Lafayette, торгующий с 1894 года. В связи с тем, что его площадь превышает 40 тыс. кв. м, он оставался закрытым и после того, как начали работу другие магазины, торгующие одеждой и парфюмерией. В дальнейшем, когда и этот запрет по стране был снят, префектура Парижа сохранила его в отношении больших магазинов города, несмотря на бурные протесты со стороны их владельцев. Запрет для некоторых из них был снят только после обращения в административный суд города.

В универмаге Galeries Lafayette приняты строгие меры для защиты от коронавируса как посетителей, так и его работников. Ношение масок обязательно для всех. На входе и внутри магазина всем предоставляется возможность продезинфицировать руки гелем. Запрещено прикасаться к косметике. Одежду примерять можно, но после этого она отправляется на карантин на 24 часа. В других универмагах одежду дезинфицируют паром.

С тем, чтобы избежать близкого контакта между людьми, запрещен доступ на мостики, соединяющие несколько зданий универмага. Для того, чтобы перейти из одного корпуса в другой, покупателям теперь приходится выходить на улицу. Ограничивается и число одновременно находящихся в помещениях магазина посетителей.

Во время карантина, чтобы хоть как-то снизить убытки, Galeries Lafayette и ряд других больших магазинов прибегли к необычной форме дистанционной торговли. Продавец с телекамерой по заказу клиента обходил выбранные им отделы магазина, демонстрируя товар. Заказ подтверждался электронным письмом и оплачивался через банковский счет клиента, затем товары отправлялись почтой.