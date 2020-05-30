https://news.day.az/world/1239721.html У побережья Филиппин произошло сильное землетрясение
У побережья Филиппин произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано у побережья Филиппин.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщила Геологическая служба США.
По ее данным, эпицентр находился в 234 км к юго-востоку от города Кабуран (население около 12,6 тыс. жителей). Очаг залегал на глубине 42 км.
Данные о пострадавших, разрушениях или угрозе цунами не поступали.
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