Трамп прокомментировал запуск корабля Илона Маска

Президент США Дональд Трамп назвал "триумфальным возвращением к звездам" запуск пилотируемого космического корабля Crew Dragon компании SpaceX, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы собрались в этом замечательном месте не только для того, чтобы отметить запуск нового космического корабля, но и чтобы отметить смелое и триумфальное возвращение к звездам. Это особый день", - сказал Трамп, выступая во Флориде.

Он также заявил, что предыдущие президенты США поставили национальную космическую отрасль "в зависимость от иностранных держав", однако "больше этого не будет".

Трамп также назвал американские космические ракеты "лучшими в мире".

Первый пилотируемый полет созданного компанией SpaceX корабля Crew Dragon стартовал в 23:22 по Баку в субботу. Запуск был намечен на 27 мая, однако был отменен из-за погодных условий за 20 минут до старта. Ракета Falcon 9 должна доставить на орбиту корабль Crew Dragon с астронавтами НАСА Бобом Бенкеном и Дагом Херли.

Полет Crew Dragon стал первым орбитальным космическим полетом, стартующим с территории США с 2011 года. Пуск стал важным событием в истории американской космонавтики.