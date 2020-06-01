https://news.day.az/world/1240033.html В Иране произошло землетрясение
В Иране произошло землетрясение
В Иране произошло землетрясение магнитудой 4,7.
Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в Сейсмологическом центре Института геофизики Тегеранского университета.
Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 04:29 по местному времени.
Эпицентр землетрясения находился в 16 километрах от города Хондж провинции Фарс. Очаг подземных толчков залегал на глубине двух километров.
О возможных жертвах или разрушениях не сообщалось.
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