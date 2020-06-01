В Иране произошло землетрясение магнитудой 4,7.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в Сейсмологическом центре Института геофизики Тегеранского университета.

Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 04:29 по местному времени.

Эпицентр землетрясения находился в 16 километрах от города Хондж провинции Фарс. Очаг подземных толчков залегал на глубине двух километров.

О возможных жертвах или разрушениях не сообщалось.