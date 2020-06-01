https://news.day.az/world/1240102.html Как Бразилия переживает коронавирус - ФОТОРЕПОРТАЖ
Как Бразилия переживает коронавирус - ФОТОРЕПОРТАЖ
Бразилия вышла на первое место по росту летальных случаев от коронавируса.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом заявили представители Университета Джонса Хопкинса.
Cогласно последним данным в Бразилии за последние сутки от коронавируса скончались 807 человек, что является самым высоким показателем среди других стран. В общей сложности на территории Бразилии заразились COVID-19 374 тысяч человек, а умерли умерло 23,4 тысячи.
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