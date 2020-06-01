Как Бразилия переживает коронавирус

Бразилия вышла на первое место по росту летальных случаев от коронавируса.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом заявили представители Университета Джонса Хопкинса.

Cогласно последним данным в Бразилии за последние сутки от коронавируса скончались 807 человек, что является самым высоким показателем среди других стран. В общей сложности на территории Бразилии заразились COVID-19 374 тысяч человек, а умерли умерло 23,4 тысячи.