Жестокость и беспредел американской полиции - без комментариев

Прокатившиеся по многим городам США беспорядки, вспыхнувшие после гибели в Миннеаполисе от рук полиции Джорджа Флойда, продолжают оставаться одной из главных тем.

Как передает Day.Az, на фоне этого в сети продолжают появляться многочисленные кадры жестокости и беспредела американской полиции.

Представляем вниманию читателей некоторые из этих кадров. Думаем, комментарии излишни.