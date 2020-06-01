https://news.day.az/world/1240367.html Жестокость и беспредел американской полиции - без комментариев - ВИДЕО
Жестокость и беспредел американской полиции - без комментариев - ВИДЕО
Прокатившиеся по многим городам США беспорядки, вспыхнувшие после гибели в Миннеаполисе от рук полиции Джорджа Флойда, продолжают оставаться одной из главных тем.
Как передает Day.Az, на фоне этого в сети продолжают появляться многочисленные кадры жестокости и беспредела американской полиции.
Представляем вниманию читателей некоторые из этих кадров. Думаем, комментарии излишни.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре