В Британии нашли новый способ остановить коронавирус

В борьбе с распространением коронавируса будут эффективно использоваться обеззараживающие свойства меди. Об этом заявил старший микробиолог из Университета Саутгемптона  (Великобритания) Уильям Кивил, пишет Times, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Специалист отметил, что вирус, который на стальных и пластиковых поверхностях держится до 72 часов, на меди умирает уже через четыре часа. 

По его словам, это связано с тем, что ионы металла атакуют липидную мембрану вируса, а затем, проникая внутрь, полностью уничтожают его ДНК.

"Дверные ручки, лестничные перила в общественных зданиях, а также поручни в автобусах и поездах должны иметь медные элементы", - сказал Кивил.

Как сообщалось, в некоторых странах стали использовать необычный способ дезинфекции салонов транспорта от коронавируса - их обрабатывают озоном.