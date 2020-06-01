В Британии нашли новый способ остановить коронавирус

В борьбе с распространением коронавируса будут эффективно использоваться обеззараживающие свойства меди. Об этом заявил старший микробиолог из Университета Саутгемптона (Великобритания) Уильям Кивил, пишет Times, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Специалист отметил, что вирус, который на стальных и пластиковых поверхностях держится до 72 часов, на меди умирает уже через четыре часа.