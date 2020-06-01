Власти США отправляют дополнительные силы для пресечения беспорядков

Президент США Дональд Трамп после встречи с главами Пентагона Марком Эспером и Минюста Уильямом Барром принял решение направить дополнительные федеральные силы для пресечения беспорядков в стране.

Об этом сообщила в понедельник на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"У него было два брифинга сегодня с министром Эспером и генпрокурором Барром, и там также присутствовал генерал [Марк] Милли (председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США - прим. ТАСС), и по всей стране будут размещены дополнительные федеральные силы", - сказала она.

При этом Макинэни подчеркнула, что пока не будет уточнять, какие именно подразделения будут развернуты.