Армянским авиакомпаниям запретили совершать полеты на территорию ЕС - ПРИЧИНА
Армянским авиакомпаниям запретили совершать полеты на территорию Европейского союза.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, говорится на официальном сайте Евросоюза.
Европейская комиссия 2 июня обновила список безопасности полетов ЕС, список авиакомпаний, деятельность которых запрещена или ограничена в Европейском союзе, так как они не соответствуют международным стандартам безопасности. Все сертифицированные в Армении авиакомпании были добавлены в список после оценки возможностей страны по обеспечению безопасности.
В списке оказались Aircompany Armenia, Armenia Airways, Armenian Helicopters, Atlantis Armenian Airlines, Atlantis European Airways, Mars Avia и Skyball.
В целом полеты на территорию ЕС запрещены 96 авиакомпаниям разных стран.
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