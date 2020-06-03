https://news.day.az/world/1240779.html В России в жилом доме вспыхнул пожар, есть погибшие
В России в жилом доме вспыхнул пожар, есть погибшие
Четыре человека погибли во время пожара в квартире в Санкт-Петербурге.
Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе МЧС России, передает Day.Az.
"Площадь пожара составила 18 кв. м. На месте пожара обнаружены тела четверых погибших, детей [среди жертв] нет", - сказал собеседник агентства.
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