В России в жилом доме вспыхнул пожар, есть погибшие

Четыре человека погибли во время пожара в квартире в Санкт-Петербурге.

Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе МЧС России, передает Day.Az.

"Площадь пожара составила 18 кв. м. На месте пожара обнаружены тела четверых погибших, детей [среди жертв] нет", - сказал собеседник агентства.