Байден одерживает победу на первичных выборах в семи штатах

Бывший вице-президент США Джозеф Байден, добивающийся выдвижения кандидатом от Демократической партии на предстоящих в ноябре выборах главы государства, одерживает победу на первичных выборах (праймериз) в штате Монтана. С таким прогнозом выступила телекомпания CNN, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Бывшему вице-президенту удалось заручиться голосами 72,6% голосов избирателей. Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, который 8 апреля вышел из предвыборной гонки, получает 15,1% голосов соответственно. Ранее во вторник Байден одержал победу на праймериз в Индиане, Пенсильвании, Род-Айленде, Мэриленде, Южной Дакоте и Нью-Мексико, неясным остается исход голосования в столичном округе Колумбия. По итогам праймериз в Монтане будут распределены голоса 19 делегатов Национального съезда Демократической партии США.

К настоящему моменту, по подсчетам газеты The New York Times, Байден заручился поддержкой 1 845 делегатов съезда. Таким образом, уже во вторник он может набрать 1 991 голос делегатов - именно столько необходимо для выдвижения кандидатом от Демократической партии в первом туре голосования на съезде. Праймериз во вторник проходят в штатах Индиана, Мэриленд, Монтана, Нью-Мексико, Пенсильвания, Род-Айленд и Южная Дакота, а также в столичном федеральном округе Колумбия. У демократов на кону голоса 479 делегатов предстоящего партийного съезда, у республиканцев - 246.

Национальный съезд Демократической партии США, на котором Байдена, как ожидается, назовут кандидатом на высший государственный пост в стране, перенесен из-за пандемии нового коронавируса на 17-20 августа. Он пройдет в Милуоки (штат Висконсин).