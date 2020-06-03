В Чили произошло мощное землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло на северо-востоке Чили, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Подземные толчки были зафиксированы в 07:35 по времени UTC. Их эпицентр располагался в 50 км к югу от населенного пункта Сан-Педро-де-Атакама, очаг залегал на глубине 80 км.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.