Глава ВОЗ сообщил о возобновлении испытаний гидроксихлорохина

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил о возобновлении тестирования гидроксихлорохина в лечении COVID-19. Выступая в среду на брифинге в Женеве, он отметил, что нет каких-либо причин для изменения порядка этих испытаний, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Глава ВОЗ подчеркнул, что "ведущие исследователи" будут проинформированы о "возобновлении испытаний гидроксихлорохина".

Он напомнил, что на минувшей неделе было принято решение "установить временную паузу в испытаниях гидроксихлорохина ввиду обеспокоенности по поводу безопасности этого лекарства". Члены комитета, осуществляющего мониторинг испытаний, рассмотрели этот вопрос и "на основе имеющихся данных о смертности выступили с рекомендацией, что нет причин для модификации протокола испытаний", добавил Тедрос Аданом Гебрейесус.

В понедельник ВОЗ информировала о том, что решение о продолжении тестирования может быть принято в ближайшее время. На минувшей неделе было опубликовано исследование, выводы которого показали, что у пациентов, которые получали гидроксихлорохин вместе с антибиотиками, риск был выше по сравнению с теми, кто его не получал.

Гидроксихлорохин - лекарство против малярии, которое в последнее время использовалось в некоторых странах для лечения пациентов с коронавирусом.